《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.2133人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 8.9 0.636 2.25 市北高新 17.89 0.769 3.74 大众交通 14.6 0.932 2.52 永生投资 23.04 1.97 1.88 老凤祥 47.06 3.549 2.13 S中纺机 11.8 0.416 4.57 鼎立股份 23.69 1.026 3.72 氯碱化工 11.49 0.579 3.19 双钱股份 21.26 1.021 3.35 海立股份 11.04 0.651 2.73 浦东金桥 25.05 1.686 2.39 外高桥 34.92 2.056 2.73 ST联华 33.97 2.619 2.09 锦江投资 18.35 1.36 2.17 中路股份 28.48 1.723 2.66 金山开发 12.98 0.68 3.07 海欣股份 10.39 0.687 2.43 耀皮玻璃 9.75 0.668 2.35 大江股份 9.4 0.444 3.41 上柴股份 13.35 0.792 2.71 丹化科技 8.64 0.574 2.42 上海三毛 16.1 1.08 2.40 友谊股份 18.37 1.74 1.70 上工申贝 14.2 0.764 2.99 上海机电 25.04 2.481 1.62 宝信软件 57.96 3.854 2.42 上海物贸 12.22 0.68 2.89 自仪股份 15.77 0.992 2.56 上海普天 20.68 0.939 3.54 陆家嘴 36.79 2.354 2.52 华新水泥 11.01 1.187 1.49 锦江股份 27.23 2.089 2.10 鄂尔多斯 10.79 0.907 1.91 华电能源 5.18 0.467 1.79 SST天海 13.79 0.541 4.10 大名城 14.24 0.67 3.42 东方通信 12.96 0.648 3.22 黄山旅游 19.74 1.789 1.78 开开实业 16.83 1.008 2.69 海南航空 4.36 0.59 1.19 ST轻骑 8.28 0.516 2.58 振华重工 7.65 0.577 2.13 锦州港 6.18 0.509 1.95 九龙山 7.14 0.485 2.37 凌云股份 16.68 0.698 3.85 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-