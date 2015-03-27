中国矿业：铁矿石价格下滑势将造成国内产能萎缩--行业高管

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 中国铁矿石产能有75%是处于亏损状态
* 去年小矿场的产能利用率甚至低到20%
* 80%的河北矿企已经停工
路透石家庄3月27日 - 行业高层周五表示，铁矿石价格下滑让已是脆弱的中国矿业雪上加霜，未来势必将关闭矿场或是进行整合。目前，全国四分之三的产能都处于亏损。
中国国内有更多矿场关闭的话，可能促使其增加铁矿石进口，帮助缓解全球供应过剩。过去12个月来，庞大的全球供应已导致价格腰斩逾半。
中国冶金矿山企业协会(MMAC)秘书长杨家声说，中国四分之三的铁矿石产能是处于亏损状态。去年底时，小矿场的产能利用率甚至低到20%。
“如果一些亏损中的小型铁矿石业者被迫关闭的话，那么这对市场而言是件好事。”他说。他补充说大矿企也得进行重整及减少成本。
河北省冶金矿山行业协会秘书长李凤海说，河北当地已有80%矿企停工，今年的产量可能减少40%。河北是中国最大产钢省份。
但杨家声表示，国家必须意识到铁矿石的战略重要性，并确保有足够的支持以维系一定水平的自给自足。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-