版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 16:18 BJT

金属期市：伦敦期铜走跌但周线料三连涨，因矿场供应下滑

0748GMT，LME三个月期铜 跌1.1%，报每吨6,105美元，抹去上日涨幅，当时铜价创下1月2日来最高每吨6,294.5。

LME本周有望录得0.9%左右的涨幅，这将是2014年中以来首次连续第三周上涨。

沪铜主力6月合约 缩减跌幅，收低0.1%报每吨43,770元人民币。

上海期交所周五推出了镍和锡合约。最为活跃的7月期镍 未平仓合约量报14,364口，期锡 报1,798口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐