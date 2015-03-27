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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 16:24 BJT

美国政经：参议院通过共和党版本预算提案，大举削减政府支出

路透华盛顿3月27日 - 美国参议院周五清晨通过一项由共和党提出的预算提案，寻求在10年内缩减5.1万亿(兆)美元国内支出，在此同时提高军事经费，让国会迈向六年来首度完成完整预算案的轨道。

在长达18个小时的马拉松式院会尾声，这项不具约束力的预算解决方案以52票赞成、46票反对获得通过，这次院会还批准了对伊朗制裁、碳排放、以及移民政策等修正案。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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