美国政经：参议院通过共和党版本预算提案，大举削减政府支出

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透华盛顿3月27日 - 美国参议院周五清晨通过一项由共和党提出的预算提案，寻求在10年内缩减5.1万亿(兆)美元国内支出，在此同时提高军事经费，让国会迈向六年来首度完成完整预算案的轨道。
在长达18个小时的马拉松式院会尾声，这项不具约束力的预算解决方案以52票赞成、46票反对获得通过，这次院会还批准了对伊朗制裁、碳排放、以及移民政策等修正案。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。