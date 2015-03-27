台湾央行：4月2日将标售一年期定存单，金额维持1,300亿台币

路透台北3月27日 - 台湾央行称将于4月2日标售一年期定存单，金额1,300亿台币；4月10日则将标售两年期定存单，金额200亿台币。

一年期定存单交割日期在4月7日；至于两年期定存单的交割日在13日。

央行表示，一年/两年期定存单的标售方式采复数利率标，银行、信用合作社、票券金融公司及中华邮政公司皆可参与投标。每一投标单位，得标总额不得超过标售总额之30%。