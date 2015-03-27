版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 16:53 BJT

汽车产业：标致雪铁龙与三菱将暂停俄罗斯厂生产作业

路透莫斯科3月27日 - PSA标致雪铁龙 与三菱汽车 在俄罗斯的合资企业PCMA Rus周五表示，将暂时停止制造标致、雪铁龙与三菱车款。

在莫斯科南部Kaluga拥有一座工厂的PCMA Rus还表示，将裁员100人。

经过几年年成长超过10%的荣景后，2014年俄罗斯汽车销售放缓，因该国经济表现疲弱，受西方国家就乌克兰危机所采取的制裁及油价下跌打击。

根据普华永道/罗兵咸永道/资诚，俄罗斯车市今年可能衰退多达35%，汽车制造商也接二连三删减当地的产量。

“市况持续恶化，让我们不得不做出痛苦的决定，”PCMA Rus在一份声明中表示。

从4月27日起至7月10日止，将停止生产Citroen C4轿车及Peugeot 408车款。

运动型车(运动休旅车，SUV)的生产线，也将从4月2日停产至5月12日。

Kaluga工厂组装的SUV车款包括三菱的Outlander与Pajero Sport。

标致持有此合资企业的70%股权，剩余30%由三菱持有。该厂在2012年生产出第一批汽车，年产能达12.5万辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐