汽车产业：标致雪铁龙与三菱将暂停俄罗斯厂生产作业

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透莫斯科3月27日 - PSA标致雪铁龙 与三菱汽车 在俄罗斯的合资企业PCMA Rus周五表示，将暂时停止制造标致、雪铁龙与三菱车款。
在莫斯科南部Kaluga拥有一座工厂的PCMA Rus还表示，将裁员100人。
经过几年年成长超过10%的荣景后，2014年俄罗斯汽车销售放缓，因该国经济表现疲弱，受西方国家就乌克兰危机所采取的制裁及油价下跌打击。
根据普华永道/罗兵咸永道/资诚，俄罗斯车市今年可能衰退多达35%，汽车制造商也接二连三删减当地的产量。
“市况持续恶化，让我们不得不做出痛苦的决定，”PCMA Rus在一份声明中表示。
从4月27日起至7月10日止，将停止生产Citroen C4轿车及Peugeot 408车款。
运动型车(运动休旅车，SUV)的生产线，也将从4月2日停产至5月12日。
Kaluga工厂组装的SUV车款包括三菱的Outlander与Pajero Sport。
标致持有此合资企业的70%股权，剩余30%由三菱持有。该厂在2012年生产出第一批汽车，年产能达12.5万辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-