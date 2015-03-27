全球金市：现货金小跌中止七日涨势，但周线料二连升

香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung说：“金价走弱是因为获利 了结和美元稍稍走强。” 他还表示，金价在短期内或在1,200美元附近盘整。 地缘政治紧张时以及风险偏好下降时，黄金对投资者的吸引力会上升 。不过周四金价未能守住三周半高位，令投资者对后市持谨慎态度。 MKS Group交易员 James Gardiner说：“尽管金价突破了100日移动 均线(1,208美元附近)，但未能收在该指标上方，或暗示最近的涨势接近 终了。” 油价也回吐一些隔夜的涨势，因市场认为沙特等国在也门的军事行动 对全球原油供给的威胁较低。 尽管周五下滑，但金价本周仍有望录得1.5%左右的升幅，之前曾经历 了七天的连涨态势，创下2012年8月来最长一波升势。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持仓量继续下 滑，周四持仓下降近6吨至737.24吨，创下1月来最低。表明对金市的前景 市场仍然谨慎。 而在金价这一波涨势后，亚洲地区的实货买盘也降低。 ---------------------0755GMT---------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1199.95 -4.03 -0.33 现货银 17.03 -0.04 -0.23 现货铂金 1145 -8.4 -0.73 现货钯金 765.71 -4.94 -0.64 COMEX期金 1199.5 -5.3 -0.44 COMEX期银 17.03 -0.11 -0.64 汇率 欧元/美元 1.0811 美元指数 97.859 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦/孙茉莉)