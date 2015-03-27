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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 16:49 BJT

全球金市：现货金小跌中止七日涨势，但周线料二连升

香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung说：“金价走弱是因为获利
了结和美元稍稍走强。”
    
    他还表示，金价在短期内或在1,200美元附近盘整。
    
    地缘政治紧张时以及风险偏好下降时，黄金对投资者的吸引力会上升
。不过周四金价未能守住三周半高位，令投资者对后市持谨慎态度。
     
    MKS Group交易员 James Gardiner说：“尽管金价突破了100日移动
均线(1,208美元附近)，但未能收在该指标上方，或暗示最近的涨势接近
终了。”
    
    油价也回吐一些隔夜的涨势，因市场认为沙特等国在也门的军事行动
对全球原油供给的威胁较低。
    
    尽管周五下滑，但金价本周仍有望录得1.5%左右的升幅，之前曾经历
了七天的连涨态势，创下2012年8月来最长一波升势。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持仓量继续下
滑，周四持仓下降近6吨至737.24吨，创下1月来最低。表明对金市的前景
市场仍然谨慎。
    
    而在金价这一波涨势后，亚洲地区的实货买盘也降低。
    
    ---------------------0755GMT----------

                    价格      变动   涨跌%
    现货金        1199.95   -4.03    -0.33
    现货银          17.03   -0.04    -0.23
    现货铂金         1145    -8.4    -0.73
    现货钯金       765.71   -4.94    -0.64
    COMEX期金      1199.5    -5.3    -0.44
    COMEX期银       17.03   -0.11    -0.64
    汇率
    欧元/美元       1.0811
    美元指数        97.859

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
       
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

    

 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦/孙茉莉)
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