更新版 1-中国基金：证监会放行公募基金透过港股通投资港股，不再通过QDII

澳洲股市：收高，受矿业和能源类股涨势带动
路透5月8日 - 澳洲股市周一收高，受矿业和能源类股涨势带动，此前铜价从五个月低点反弹，油价则因预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长而上扬。
* 证监会允许基金公司透过港股通投资港股
* 可募新基金，也可修改老基金合同
* 基金公司应加强风控，证监会亦会加强监管 (新增更多细节)
路透北京3月27日 - 中国证监会周五发布公开募集证券投资基金参与沪港通交易的相关指引，即日起实施。证监会新闻发言人邓舸表示，基金管理人今后可以募集新基金去投资香港股票，不再需要透过合格境内机构投资者（QDII）机制。
他在每周例行新闻会上表示，在指引施行前已获核准或注册的基金，应根据基金合同约定情况，采取不同的程序参与沪港通。
他强调，针对沪港通交易，基金管理人应当制定严格的授权管理制度和投资决策流程，基金管理人和托管人应强化内部控制制度，完善风险管理系统，做好人员、制度、业务流程、技术系统等方面准备工作。
他表示，证券投资基金是中国资本市场的主要机构投资者，允许基金参与沪港通交易，有利于产品和业务创新，也有利沪港通业务的平稳推进和两地市场的互联互通。证监会积极支持公募基金逐步有序参与沪港通交易。
下一步，证监会将强化基金参与沪港通交易的监管，证监会还将及时总结基金参与沪港通的相关经验，根据实际情况修改完善相关制度，确保基金参与沪港通业务平稳有序进行。
沪港通自2014年11月17日开通，现时香港投资者可以直接买卖于上交所的569只A股，而内地投资者可买卖联交所上市的273只港股。北向交易 总额度为3,000亿元人民币，已使用额度约41%；南向交易 总额度2,500亿元，已使用额度约12%。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 澳洲股市周一收高，受矿业和能源类股涨势带动，此前铜价从五个月低点反弹，油价则因预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长而上扬。
路透台北5月8日 - 台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行周一表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。
* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商