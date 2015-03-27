美国联邦储备理事会(美联储/FED)两名官员周四表示，尽管年初美国数据疲弱且本周股市下跌，但美联储 应该保持今年稍晚升息的计划不变。 墨西哥央行周四维持利率 MXCBIR=ECI 在纪录低位不变，决策者着眼于经济增长面临的更大风险，并表示 担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)举措可能伤及正在下跌的披索。该行维持主要利率在3.00%不变，与路 透调查预估一致，承诺密切关注美联储行动。美联储料最早在9月进行2006年以来的首次升息。 瑞士央行理事祖布鲁克周四表示，瑞郎汇率仍被严重高估，瑞士央行准备好必要时干预汇市。在苏黎世的 讲话中，祖布鲁克为1月放弃瑞郎上限的意外决定进行了辩护，指称保卫瑞郎上限的成本变得太高，难以为继 。 加拿大央行总裁波洛兹周四表示，该央行1月降息让其获得检视油价下滑效果的时间，这凸显出该央行下 月或将维持货币政策不变。 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市 场预期。 菲律宾央行周四维持指标政策利率不变在4.0% ，为连续第四次会议按兵不动，一如市场预期。央行称今 明两年通胀将稳 居于央行认为合适的区间。央行并将短期特别存款帐户(SDA)利率维持在2.5%，从去年9月以 来即 维持不变。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.75% 2015年3月11日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李春喜; 审校 高琦)