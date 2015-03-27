全球金融：监管机构应针对资产类别制定全球性监管规范--BOE首席经济学家

路透伦敦3月27日 - 英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹表示，全球监管机构可能需要制定出更多针对特定市场的通用规范，而不是按国别制定规范。

“宏观审慎工具的合作也许还有更大的空间，”霍尔丹周五稍晚将于荷兰进行的演说讲稿中写道。

宏观审慎工具指的是为了降温某个过热的产业，例如房屋信贷，而采取的临时性措施，比如额外资本要求等。

“达成此目标的方法之一，就是根据资产类别，而不是根据国别制定宏观审慎工具，”他说。