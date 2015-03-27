全球金融：监管机构应针对资产类别制定全球性监管规范--BOE首席经济学家

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月27日 - 英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹表示，全球监管机构可能需要制定出更多针对特定市场的通用规范，而不是按国别制定规范。
“宏观审慎工具的合作也许还有更大的空间，”霍尔丹周五稍晚将于荷兰进行的演说讲稿中写道。
宏观审慎工具指的是为了降温某个过热的产业，例如房屋信贷，而采取的临时性措施，比如额外资本要求等。
“达成此目标的方法之一，就是根据资产类别，而不是根据国别制定宏观审慎工具，”他说。
霍尔丹说，我们在制定国际性的、针对特定资产类别的监管工具方面已经取得一些进展，但这项工作可以更进一步拓宽，以更好地抵御更宽泛资产市场中的全球性波动。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。