背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透3月27日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为431.79亿元人民币，今年以来已发行人民币债117.79亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2015.03 元大银行 2.65 4.55 2 *2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3 *2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3 *2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5 *2015.03 元大银行 2.5 4.60 3 *2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 *2015.03 友利银行 5.0 4.50 3 *2015.03 高盛 9.4 4.55 4 *2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-