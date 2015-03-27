香港房地产：金管局收紧按揭生效首周，住宅楼价升势受压--中原地产

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，金管局2月底推出收紧按揭的第七轮逆周期措施后，香港住宅楼价虽续创新高，但九龙、新界东及新界西三区楼价的升势遇到阻力受压，升幅明显收窄。
反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报140.05点，按周升0.74%，连续三个星期创历史新高。九龙、新界东及新界西三区大型屋苑领先指数CCL Mass虽然按周上升，但升幅仅介乎0.04-0.07%，升势明显减弱。但港岛区住宅楼价则创七周最大升幅，按周升2.72%，主要因在收紧按揭前有买家追价入市，刺激楼价向上。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，收紧住宅按揭后，二手成交淡静，但有能力的买家却加快入市，楼价升势未尽，预期楼价在高位反覆。
今天公布的指数，根据3月16日至22日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近六成的交易是在3月2日至8日签订临时买卖合约，即金管局收紧按揭后首周。
面对过去半年楼市复苏且不断升温，金管局2月底推出新一轮三项逆周期措施，进一步收紧按揭贷款，以防范楼市炽热对银行体系构成风险，其中措施包括将价值700万港元以下自用住宅物业最高按揭成数由六至七成，调低至六成。此举被指将令市民更难＂上车＂。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-