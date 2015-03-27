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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 16:59 BJT

香港房地产：金管局收紧按揭生效首周，住宅楼价升势受压--中原地产

路透香港3月27日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，金管局2月底推出收紧按揭的第七轮逆周期措施后，香港住宅楼价虽续创新高，但九龙、新界东及新界西三区楼价的升势遇到阻力受压，升幅明显收窄。

反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报140.05点，按周升0.74%，连续三个星期创历史新高。九龙、新界东及新界西三区大型屋苑领先指数CCL Mass虽然按周上升，但升幅仅介乎0.04-0.07%，升势明显减弱。但港岛区住宅楼价则创七周最大升幅，按周升2.72%，主要因在收紧按揭前有买家追价入市，刺激楼价向上。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，收紧住宅按揭后，二手成交淡静，但有能力的买家却加快入市，楼价升势未尽，预期楼价在高位反覆。

今天公布的指数，根据3月16日至22日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近六成的交易是在3月2日至8日签订临时买卖合约，即金管局收紧按揭后首周。

面对过去半年楼市复苏且不断升温，金管局2月底推出新一轮三项逆周期措施，进一步收紧按揭贷款，以防范楼市炽热对银行体系构成风险，其中措施包括将价值700万港元以下自用住宅物业最高按揭成数由六至七成，调低至六成。此举被指将令市民更难＂上车＂。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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