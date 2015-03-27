博鳌论坛：重庆债务率77%是可控的，今年获200亿新地方债额度--市长

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国重庆市市长黄奇帆周五在博鳌亚洲论坛上表示，重庆的地方债是总体可控的，债务率为77%，重庆政府今年可获得财政部发200亿元人民币的债券额度，有助缓解财务压力。
他表示，重庆去年地方债务余额5,900亿元，比2013年底减1,090亿。5,900亿里有3,200亿是一类债务，2,700亿是二、三类债务。一般的债务率超过1：1是有风险的，重庆是77%，总体可控。
他提到，今年中央出台的1万亿地方债置换规模中，重庆得到330亿元，地方政府还可以用其他市场化方法，发中票、企业债券或者其他的融资措施等，都可以缓解重庆的压力。
此外，开发银行进出口行这些政策型银行为地方政府危旧房改造，也是一种支持。重庆获得开发银行280亿，15年期5%利息，比商业银行要低。
黄奇帆认为，地方政府有责任对经常项目下的财政支出绝不能搞一分钱的财政赤字，收支平衡量入为出，但是对资产性的，基础设施、公共设施投资性的这种项目，一般投资了以后可以使用30年、50年，甚至更长时间的可以发债券。
他提到，重庆市地方政府为了基础设施、公共设施投资的一类债，绝不超过GDP的20%，在推动PPP的时候要公平，风险共担，特别要防范私下和不透明的交易。
同时私人搞了公共设施以后，项目取得以后不能有垄断权，不能乱收费，否则影响社会服务。而当外力出现的时候政府不能说风险完全不管，应该也要托底的。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-