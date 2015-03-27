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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 17:04 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因预计其债信评级可能上调

葡萄牙10年期公债收益率 下跌5个基点，至1.75%；西班牙 与意大利10年期公债收益率 下滑3-4个基点，分别报1.25%与1.30%。

“我们今天稍晚可能看到葡萄牙评级升至投资等级，那可能促使指数追踪者买进些许公债，或者部分人士不得不增加葡萄牙公债的曝险部位。这可能对整体二线国家债券有利，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。

标准普尔上周将葡萄牙主权评等展望由"稳定"上调至"正面"，指出该国成长展望较佳。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 李春喜/高琦)
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