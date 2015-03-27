路透基点：合迪股份24亿台币再融资完成签约--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份 有限公司已完成一笔24亿台币三年期再融资。 台湾银行及土地银行联手牵头此案，此案去年10月初展开筹组时，规 模为20亿台币。两家银行最后各承贷6.7亿台币。 全国农业金库、彰化银行、兆丰国际商银及元大银行各承贷2.4亿台 币，担任参贷行。日盛银行承贷1亿台币。 这项循环贷款在3月18日签约，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIB OR)加码75个基点。 设有税前利率下限1.7%。 资金用于一笔2012年1月签约15亿台币三年期循环贷款的再融资，以 及营运资本。 合迪股份2014年3月签署24亿台币三年期循环贷，利率为较二级市场 商票利率加码80个基点。 合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中 小企业公司提供分期融资服务。 (完)