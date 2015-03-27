欧洲汇市：英镑兑美元小跌，市场聚焦英国央行官员谈话

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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但最大的主因是市场重新评估英国央行升息预期时间。根据一些货币市场的评估，目前预计央行升息时间可能要迟至明年9月或10月。
央国央行总裁卡尼和副总裁布罗德班特在0900GMT左右开始发表演说。
0850GMT，英镑兑美元 下跌0.2%，报1.4827美元，兑欧元 则上涨将近0.4%。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 李婷仪/高琦)
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路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。