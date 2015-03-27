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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 17:17 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小跌，市场聚焦英国央行官员谈话

但最大的主因是市场重新评估英国央行升息预期时间。根据一些货币市场的评估，目前预计央行升息时间可能要迟至明年9月或10月。

央国央行总裁卡尼和副总裁布罗德班特在0900GMT左右开始发表演说。

0850GMT，英镑兑美元 下跌0.2%，报1.4827美元，兑欧元 则上涨将近0.4%。(完)

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