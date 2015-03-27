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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:41 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

* 人民币收盘小幅贬值
    * 中间价走弱但守住6.14关口
    * 午后疑似干预令跌幅有所收窄
    * 月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月27日 - 人民币兑美元 即期周五小幅收跌，中间价小幅走弱但守
住6.14关口。交易员指出，日内即期整体延续双向波动走势，午后国际美元快速走强，推低
离岸人民币汇价，不过对境内影响有限，因疑似干预盘出现，境内跌幅明显低于离岸。

    交易员称，虽然月末购汇旺盛，但在维稳思路下，即期贬值空间很有限，能到6.23都算
较大跌幅。

    “整个一天来看，市场还是以购汇盘为主，大行也在购汇，而且是净购汇，但是盘中一
直有一股结汇力量在稳住价格，”某外资行交易员表示，“感觉还是有大行在干预，可能是
不希望市场再度形成人民币贬值预期。”

    午后离岸人民币 在美元反弹打压下迅速跌破6.22关口，离岸人民币和境内即期价
差一度扩大到80个点左右；但交易员认为，现在看似乎套利的交投也不是很明显，直接购汇
的还是比较多。

    在境内即期收盘后，离岸人民币价格也出现一波较大反弹，两地价差收窄至30个点左右
。

    全球汇市方面，美元周五全线上扬，延续上日反弹走势，因美国联邦储备理事会(美联
储/FED)官员暗示，今年仍将升息。
    
                                                             
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，
 以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                             
 在岸市场人民币兑美元             今日               上日    升贬
 即期成交价格                     6.2167             6.2124  -0.07%
 中间价                           6.1397             6.1375  -0.04%
 成交额                           202亿美元                  
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅         -1.29% (上限±2%)  日高    日低
 日内波动幅度(pips)               84                 6.2106  6.2190
 2015年来即期升贬值幅度           -0.20%                     
 1年期美元/人民币掉期升水         1988                       
                                                             
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间17:31     今日               上日    
 1年期NDF                         6.3750/6.38        6.3635  
 CNH即期                          6.2211/6.2245      6.2151  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)
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