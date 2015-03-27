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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:34 BJT

《全球汇市》美国今年升息预期支撑美元反弹，聚焦FED主席叶伦演说

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0817 1.0883 -0.61 -10.58 1.2097

美元/日圆 119.34 119.18 +0.13 -0.28 119.68

欧元/日圆 129.09 129.68 -0.45 -10.83 144.77

美元/瑞郎 0.9670 0.9627 +0.45 -2.73 0.9941

英镑/美元 1.4815 1.4848 -0.22 -4.87 1.5573

美元/加元 1.2518 1.2481 +0.30 +7.75 1.1618

澳元/美元 0.7789 0.7826 -0.47 -4.64 0.8168

新西兰元/美元 0.7551 0.7596 -0.59 -3.16 0.7797

欧元/瑞郎 1.0465 1.0478 -0.12 -12.98 1.2026

欧元/英镑 0.7298 0.7326 -0.38 -5.89 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3149 9.3473 -0.35 -1.63 9.4688

美元/挪威克朗 7.9818 7.9096 +0.91 +6.82 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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