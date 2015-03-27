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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:26 BJT

香港个股：中材股份拟发行不超过25亿元人民币的中期票据

路透香港3月27日 - 水泥装备与工程服务供应商--中国中材股份 周五宣布，建议发行规模不超过25亿元人民币的中期票据，以满足公司的经营需要和提供中长期资金来源，并减低借款成本及改善债务结构。

中材股份的声明称，票据期限将不超过五年，发行利率将根据当时的市场资金状况确定，对象为中国银行间债券市场的合格机构投资者。

公司将于5月22日举行股东大会，发行中期票价建议须在会上获股东批准后方告生效。

中材股份今天收高1%，报2.05港元，过去一个月涨逾3%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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