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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:30 BJT

表格：外资在韩国股市卖超949亿韩元

路透首尔3月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市卖超949亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     3月27日       -94.9      -20.0         155.1
     3月26日      -112.4      -68.4         187.5
     3月25日       112.5     -175.9         101.6
     3月24日     　 65.4      -84.9          40.1        
     3月23日       145.7       -8.6        -113.8
     3月20日       263.1     -221.7          19.1
     3月19日       396.6     -143.1        -232.5     
     3月18日       329.9     -242.8         -60.8    
     3月17日       498.9       96.7        -594.9
     3月16日         6.1      -25.7           8.0
     3月13日       104.6      -47.6         -63.5
     3月12日      -120.3      -80.4         181.6
     3月11日        90.6     -354.7         260.5
     3月10日        79.7     -203.8         118.3    
     3月 9日       -60.4     -183.4         233.3
     ----------------------------------------------
    本月以来     2,683.1   -2,646.6         164.2
    ----------------------------------------------
    今年以来     2,969.8   -2,788.1      -1,392.4
    ---------------------------------------------- (完)
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