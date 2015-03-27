表格：外资在韩国股市卖超949亿韩元

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透首尔3月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超949亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 3月27日 -94.9 -20.0 155.1 3月26日 -112.4 -68.4 187.5 3月25日 112.5 -175.9 101.6 3月24日 65.4 -84.9 40.1 3月23日 145.7 -8.6 -113.8 3月20日 263.1 -221.7 19.1 3月19日 396.6 -143.1 -232.5 3月18日 329.9 -242.8 -60.8 3月17日 498.9 96.7 -594.9 3月16日 6.1 -25.7 8.0 3月13日 104.6 -47.6 -63.5 3月12日 -120.3 -80.4 181.6 3月11日 90.6 -354.7 260.5 3月10日 79.7 -203.8 118.3 3月 9日 -60.4 -183.4 233.3 ---------------------------------------------- 本月以来 2,683.1 -2,646.6 164.2 ---------------------------------------------- 今年以来 2,969.8 -2,788.1 -1,392.4 ---------------------------------------------- (完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-