更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率及IRS涨幅收窄，买盘试探介入但难改弱势

* 现券收益率及IRS涨幅较上日缩窄

* 部分机构买盘试探介入但仍难改整体弱势

* 机构预期仍谨慎短期继续关注资金利率及一级走势

* 七天回购利率止跌小涨但资金仍宽 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月27日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS涨幅缩窄，五年期国债期货主力合约虽一度探至逾两个月低点，但午后反弹，终以小涨作收。交易人士表示，现券偏空情绪继上日集中释放一波之后，券价低位吸引部分机构买盘介入，但空头仍相对占据上风，收益率较前日收盘仍录得一定涨幅。

他们并称，短期机构预期仍谨慎偏空，因资金价格回落仍有待继续观察且供给压力不容小觑，关注下周一级新债招标情况以及央行公开市场的操作。

“(买盘)都是搏反弹的，不过感觉很弱，短时冲高嘛，有的人手快很正常，但整体还是偏空一点,下午就几乎没什么买盘了，稳住点了，”上海一银行交易员表示，IRS也没有昨天涨的多，整体大概上了五个基点左右。

10年期国开行活跃券150205券最新收益率报价 在4.0800%，上日尾盘为4.0550%。

北京一券商交易员认为，虽然10年国开在4.14%买的机构就已经有的赚了，但是短期仍不敢贸然入场，仍需继续看看下周市场如何调整。

他表示，近期市场在资金和供给的干扰下，未来走势看法转空的机构在增多，市场风险逐步加大，预计现券收益率走势震荡将加剧，但是个人认为中长期经济走势仍支持谨慎看多。

“债市未来还是要回归经济基本面的，但是短期还是要想办法活下来，”他称。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.655元人民币，较上日结算价涨0.21%。10年期国债主力合约T1509 收报96.49元人民币，较上日结算价涨0.07%。

**七天回购止跌小涨但资金仍宽**

银行间市场周五七天期回购止跌小涨，但资金面暖意依旧，大行对跨月资金供给充裕，场内供需相对平衡。交易员认为，若央行未来继续以逆回购等方式支持流动性，资金价格仍有一定回落空间。

另外，公开市场逆回购利率在春节后已经三次下降，释放监管层引导利率下行信号。在央行对资金价格合意水平尚不明确前，下周逆回购动向依旧值得关注。

“(资金)还是挺松的，七天资金需求量大点，但大行都有供给，押信用债稍微紧一些，质押利率债还是比较容易借到的。”华东一银行交易员称。

他并预计，七天回购利率在经过此前连续下行后，跌速放缓甚至小涨并不意外。从央行不断下调逆回购利率意图来看，未来二级市场资金利率仍有下行空间，其中七天期品种有望向3.5%靠拢。

自本月中旬起，七天期质押回购利率下行势头趋明，目前最新加权利率接近3.9%，半个月时间累计跌幅约100bp。但仍较目前公开市场同期限逆回购利率3.55%高逾30bp。

对资金面后市，也有谨慎的观点存在。

北京一基金交易员称，“央行放松意图明确，但它也是在边走边看，也要综合经济形势和外部环境进行考量，这种态度之下，可能导致其操作的滞后性，进而导致市场资金面出现超预期紧张的可能性也是存在的。”

另外，新一轮IPO可能将至，不排除资金面再出现阶段性紧张的可能。

对于上清所即将上线债券的净额业务，交易员认为，短期内对资金面应该不会有太大影响，但对提升银行间市场融资效率将有所助益。

债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,443.86亿元，较上日的12,031.74亿元略减；其中，隔夜品种成交9,358.75亿元，上日为9,878.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1935 3.2038 -1.03 9,358.75

七天 3.9255 3.8596 +6.59 1618.61

14天 4.3867 4.3295 +5.72 405.43

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1000 1.4700 -37.00 40.37

七天 2.5000 3.3900 -89.00 3.97

14天 3.6100 3.6000 +1.00 0.52

其中:隔夜 3.2500 3.2500 +0.00 --

七天 3.8900 3.8800 +1.00 --

14天 4.4000 4.3500 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2060 3.2160 -1.00 --

七天 3.8930 3.8970 -0.40 --

三个月 4.8975 4.8975 +0.00 --