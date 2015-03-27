中国个股：博元投资重大违法案移送公安，启动强制退市机制--证监会

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，中国证监会今天已将博元投资 重大违法案件移送公关机关追究刑事责任；上证所亦宣布对该股票实施退市风险警示。这是去年10月证监会发布退市新规后，沪深两市首家因重大违法行为而启动退市机制的上市公司。
上证所官方微博周五稍晚宣布，该所将自下周二（31日）起对公司股票实施退市风险警示。实施后，公司股票将进入上证所风险警示板交易。
邓舸指出，博元投资已涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪和伪造变造金融票证罪。
根据新的退市规定，未来博元投资的终止上市，还需经历三个程序，第一是在风险警示板交易满30个交易日后停牌；其二是上证所在停牌日起15个交易日内作出暂停上市决定；其三是在移送公安届满12个月前15个交易日或法院已作出有罪判决，上证所将决定是否终止其股票上市。
博元投资在上证所最终作出终止上市决定前，有两种情形可申请恢复上市，一是公关机关不起诉或撤消案件、检察院不起诉、法院判决无罪；二是博元全面纠正重大违法行为、撤换责任人并对民事赔偿承担作出妥善安排。
此前已有长油航运因业绩连续亏损而退市，二重重装主动退市的两起退市情形发生，博元有望成为近年来国内第三例退市案例。除博元投资外，沪深两市还有数十家公司因违法而被立案稽查。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-