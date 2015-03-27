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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 17:41 BJT

全球贵金属：3月26日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均下滑

路透3月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.8
0%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.44%。

     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动        增减
    SPDR        23,702,919.7  3月26日    23,894,853.2  3月25日     -191,933.5  -0.80%
    iShares    323,888,528.1  3月26日   325,323,311.1  3月25日   -1,434,783.0  -0.44%  

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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