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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:47 BJT

路透基点：瑞安中心自主安排30亿港元五年期贷款案--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，瑞安中
心正自主安排30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款案，为2013年8月类似贷
款进行再融资。
    
    消息人士称，综合收益最高为200个基点。
    
    该公司2013年筹得30亿港元为期三年的有担保定期贷款，贷款利率较
香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点，综合收益最高为265个基点。
    
    渣打银行为此次融资案的牵头行兼簿记行，已吸引到其他22家银行参
加。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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