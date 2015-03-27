中国期货：中金所发布上证50、中证500股指期货合约细则，实行持仓限额

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国金融期货交易所周五晚发布上证50、中证500股指期货合约及相关细则，合约价值均为股指期货指数点乘以合约乘数，最低交易保证金标准为合约价值的8%，采用现金交割方式和持仓限额制度，其中上证50期货合约乘数为每点300元人民币，中证500股指期货合约乘数则为每点200元。
中金所的交易细则显示，合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
细则并规定，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％，上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
上证50股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍，合约以指数点报价。合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，季月是指3月、6月、9月、12月。
细则对两合约的结算业务也作出了规定，合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后一位。合约的手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五，交割手续费标准为交割金额的万分之一。
为加强风险管理，交易所对两合约还实行了持仓限额制度，规定进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为1,200手；某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-