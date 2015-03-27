中国期货：中金所发布上证50、中证500股指期货合约细则，实行持仓限额

路透北京3月27日 - 中国金融期货交易所周五晚发布上证50、中证500股指期货合约及相关细则，合约价值均为股指期货指数点乘以合约乘数，最低交易保证金标准为合约价值的8%，采用现金交割方式和持仓限额制度，其中上证50期货合约乘数为每点300元人民币，中证500股指期货合约乘数则为每点200元。

中金所的交易细则显示，合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。

细则并规定，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％，上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。

上证50股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍，合约以指数点报价。合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，季月是指3月、6月、9月、12月。

细则对两合约的结算业务也作出了规定，合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后一位。合约的手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五，交割手续费标准为交割金额的万分之一。