重温稿-台湾货币市场：短率仍在低位，央行中性宽松言论提高短率下行预期

* 央行存单到期少且公债交割使需求稍高

* 央行中性宽松言论令短率有下行的预期心理

* 票券商拆款调度平稳顺畅

* 债券附买回利率也平稳 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 高洁如

路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周五仍在低位。交易人士指出，今日因央行存单到期少、且公债交割拉抬市场需求，交投活络；但上日央行理监事会后，总裁释出中性偏宽松的货币政策说法，已令市场对短率前景可能下行的预期心理蠢动。

资金人士表示，今日存单到期金额仅41亿台币，且有公债交割的紧缩因素下，银行资金需求稍扬，交投活络。但在银行的资金调度上多也只限于短期的拆借款，供给充足无虞。

〞奉大行的旨意，4月短票利率要向5字头迈进，〞一位大型票券商交易人士说。

尽管3月底资金非常宽松，短票市场的利率在0.6%附近停留徘徊许久，票券商或也因为顾及客户接受程度不高，一直未尝试将短票利率往下调整。30天自保次级市场的短票利率一直没有跌破0.60%。

另外一位小型商银交易人士也说，台湾央行一番对资金宽松的说法的确对短率可能有下行的指引。但对于游资并非过多的银行而言，可能也会想配置一些短天期、评等好的部位，不见得都要靠短票来消化资金。

台湾央行周四一如市场预期连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。但全球多国央行采取宽松货币政策不断，央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。

台湾央行周五公布，共发行244亿台币存单。与今日存单到期金额亿41台币相较，存单发行余额增203亿台币。 此外今天还有104甲6期公债交割，发行金额350亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.430%，上日亦同；一周拆款利率落在0.385-0.460%，上日在0.385-0.500%。两周拆款利率落在0.388-0.520%，上日0.390-0.500%。三周拆款利率落在0.455-0.455%，上日在0.455-0.470%。

**票券商拆入顺畅平稳**

票券商交易员也提到，目前拆款多已是跨月的落点，很多家公股银行都有供应，借入不难，且拆入利率平稳。市场资金相当宽松。

此外，交易员也认为，未来的短票利率在央行〞挂保证〞市场资金宽裕之下，有走低空间。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，稳于上日；免保短票交易利率也大致不变。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.607%，持平于前日，成交量75亿台币，上日为55亿。

央行存单下周到期总额为1兆9,694.6亿台币，每日到期情况为：周一6,789.80亿台币，周二1,874.50亿台币；周三4,654.50亿台币；周四6,375.80亿台币。周五金融市场因公众假期休市一日。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为290亿台币，至周日累积超额准备为4,545亿台币、加计前期1%的超额准备为5,559亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)市场大致持稳。交易员表示，由于下周一有多档债券交割，今日投信资金多缺不一，不过银行与寿险钱多，因此调度无虞。

市场人士指出，今日亦有350亿台币的公债交割，但因筹码大部分均为银行持有，因此对RP市场影响有限。下周迈入季底，且适逢周一有多档债券密集交割，因此还是不能轻忽。

〞下周发债多，严阵以待。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，目前客户对跨月落点安排基本上都能接受，利率也仅比月内高1个基点。以此观察，季底效应有限，下周应能平稳度过。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。