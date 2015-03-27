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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 17:57 BJT

路透基点：徐工(香港)国际发展签署1.3亿美元三年期子弹式贷款--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，徐工(
香港)国际发展有限公司已经同11家银行签署1.3亿美元三年期子弹式贷款
。
    
    牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷2,700万美元。
    
    六家牵头行中，中银澳门承贷2,200万美元，西班牙对外银行(BBVA)
香港承贷1,700万美元。中国信托银行提供1,300万美元，农行香港、DZ银
行香港和富邦银行香港各提供900万美元。
    
    主办行德商行和台湾银行香港分别提供800万和600万美元。
    
    意大利西雅那银行(Banca MPS)香港和台湾合作金库香港任安排行，
各承贷500万美元。
    
    本案于3月19日签约。
    
    贷款最高综合收益为235个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Li
bor)加码200个基点。
    
    中国出口信用保险公司为该笔贷款提供担保。
    
    借款人的母公司是徐州工程机械集团，是中国知名的机械设备生产商
 。(完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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