路透基点：徐工(香港)国际发展签署1.3亿美元三年期子弹式贷款--TRLPC

《中国2017年地方债发行中标明细表》--5月8日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *新疆 5/8 3 3.80% 6.2 1.87 +45 7 4.05% 6.1 1.39 +52(区间上限 ) *黑龙江 5/5 3 3.93% 34.5 1.54 +62 5 4.08% 96 1.21
路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，徐工( 香港)国际发展有限公司已经同11家银行签署1.3亿美元三年期子弹式贷款 。 牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷2,700万美元。 六家牵头行中，中银澳门承贷2,200万美元，西班牙对外银行(BBVA) 香港承贷1,700万美元。中国信托银行提供1,300万美元，农行香港、DZ银 行香港和富邦银行香港各提供900万美元。 主办行德商行和台湾银行香港分别提供800万和600万美元。 意大利西雅那银行(Banca MPS)香港和台湾合作金库香港任安排行， 各承贷500万美元。 本案于3月19日签约。 贷款最高综合收益为235个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Li bor)加码200个基点。 中国出口信用保险公司为该笔贷款提供担保。 借款人的母公司是徐州工程机械集团，是中国知名的机械设备生产商 。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *新疆 5/8 3 3.80% 6.2 1.87 +45 7 4.05% 6.1 1.39 +52(区间上限 ) *黑龙江 5/5 3 3.93% 34.5 1.54 +62 5 4.08% 96 1.21
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *黑龙江 34.5 3年 3.93% 一般地方债 5/8 96 5年 4.08% 96 7年 4.23% 96 10年 4.17% 20 5年 4.16% 专项地方债 5/8 11.31 7年 4.05% 新疆 6.2 3年 *3.80% 一般地
路透北京5月8日 - 中国央行公开市场周一继续暂停逆回购操作，但银行间资金面延续偏松局面，大行供给增多，主要回购利率走低。交易员表示，月初资金通常较松，但机构预期并未太过乐观，去杠杆背景下，流动性总体料维持紧平衡。 华南一银行交易员说，“相比上周看还是松了点，大行、股份制这些银行都在出，各个期限都有，利率也下来点，前一段难借的那些期限的利率下得稍多一点。” 她并指出，目前来看机构预期并不算乐观，监管还在增强，去杠杆还未完成，“资金松也只是短暂的结构性的松，紧平衡才是常态。” “今天都在出，似乎一下子又有钱了，政策还是有点不透明，一有点风吹草动大家马上都不敢出了。”上海一券商交易员称，“具体原因其实大家都不是很清楚，大行不借钱了，然后又能出点钱，市场一下就好多了。” 中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。为继上周五以来连续第二日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元人民币。 上周面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公