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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 18:18 BJT

标题新闻：日本2015/16年度铝制品需求料成长1.8%，因咖啡饮料罐需求上升及建筑市场反弹

注：数据来源为日本铝业协会(Japan Aluminium Association)

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