马来西亚期市：棕榈油期货下跌，追随原油的回落走势

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透雅加达3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，追随油价回落走势。原油昨日因中东冲突加剧而大涨。
“棕榈油下跌是因为原油涨势停顿并自昨日高点回撤。”一位当地交易员说道。
此外，有关供给过剩的忧虑也拖低棕榈油价格。
“更广泛的市场状况是，棕榈油库存预计将在未来数月快速增长。供应充裕，而需求不确定。”交易员补充道。
指标棕榈油6月期货 下跌1%，收报每吨2,170马币(林吉 特)。但该合约周线录得0.46%的涨幅，结束此前连跌三周之势。
总交易量为35,587口，略高于35,000口的均值。（完）
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia