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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 18:55 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，追随原油的回落走势

路透雅加达3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，追随油价回落走势。原油昨日因中东冲突加剧而大涨。

“棕榈油下跌是因为原油涨势停顿并自昨日高点回撤。”一位当地交易员说道。

此外，有关供给过剩的忧虑也拖低棕榈油价格。

“更广泛的市场状况是，棕榈油库存预计将在未来数月快速增长。供应充裕，而需求不确定。”交易员补充道。

指标棕榈油6月期货 下跌1%，收报每吨2,170马币(林吉 特)。但该合约周线录得0.46%的涨幅，结束此前连跌三周之势。

总交易量为35,587口，略高于35,000口的均值。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)
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