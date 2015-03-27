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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 19:18 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续第二日缩窄，但仍比上周低136%

路透新加坡3月27日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周五连续第二日缩窄，不过比上周低136%，因供过于求。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水缩窄0.28美元，至每吨较新加坡现货报价贴水1.63美元。

对于船用燃料油的需求低迷。

一位在新加坡的交易员说：“船用燃料油市场表现不好。”

船用燃料油较380-cst燃料油船货的升水下跌0.05美元，至每吨2.75美元。

船用燃料油市场的低迷引发了3月23-27日较船货的平均升水下滑逾40%，至每吨2.60美元，上周是4.66美元。

韩国的Western Power买入4.5万吨船期为4月12-17日的高硫燃料油，价格为每吨较新加坡现货报价升水16-19美元。

未有现货交易报道。(完)

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(编译 王洋; 审校 高琦)
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