国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续第二日缩窄，但仍比上周低136%

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透新加坡3月27日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周五连续第二日缩窄，不过比上周低136%，因供过于求。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水缩窄0.28美元，至每吨较新加坡现货报价贴水1.63美元。
对于船用燃料油的需求低迷。
一位在新加坡的交易员说：“船用燃料油市场表现不好。”
船用燃料油较380-cst燃料油船货的升水下跌0.05美元，至每吨2.75美元。
船用燃料油市场的低迷引发了3月23-27日较船货的平均升水下滑逾40%，至每吨2.60美元，上周是4.66美元。
韩国的Western Power买入4.5万吨船期为4月12-17日的高硫燃料油，价格为每吨较新加坡现货报价升水16-19美元。
未有现货交易报道。(完)
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(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia