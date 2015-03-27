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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 19:11 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因高价料促使买家转向LPG

路透新加坡3月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从近六个半月高点跌至每吨124.35美元的三日低点，因市场担忧买家可能很快转向使用可替代的液化石油气(LPG)，这令石脑油承压。

在亚洲的一些炼厂，LPG作为炼化给料可以替代约15%的石脑油。

石脑油价格近期一直上涨，因欧洲运往亚洲的船货延迟，并且卡塔尔取消了7.5万吨4月末船货的出售，令供给紧张。

“石脑油升水最近一直很强劲。仍然有买家在寻购5月上半月船货，甚至是小数量的4月下半月船货，”一位北亚的石脑油交易员说道，“但售价的确太高了。一些买家因此采用LPG进行替代。”

按照行业惯例，LPG价格通常比石脑油低至少50美元。

新加坡现货市场，维多向BP售出一艘5月下半月石脑油船货，每吨552美元，是今日唯一达成的交易。（完）

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(编译 高琦 审校 王洋)
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