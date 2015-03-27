国际油市：亚洲航煤现货升水继续受到联合石化买盘的支撑

路透新加坡3月27日 - 交易员表示，亚洲航煤现货升水周五继续受到联合石化买盘的支撑。

交易员表示，周五联合石化买进25万桶航煤，将4月船货的总购买量提升至近105万桶。

联合石化已经购入逾250万桶2月末至3月船期的航煤。

台塑出售两艘各30万桶的含硫500ppm的5月柴油船货，分别给中石化和Winson Oil，价格是每桶较新加坡报价贴水0.60美元。

日经新闻周五报导，巴西国家石油公司(Petrobras)正退出日本，因石油需求萎缩，最快将在今年关闭其位于冲绳的炼厂，并将把兴建完工后的一处进口码头寻求出售给另一家同业。

一位熟悉日本市场的交易员说，这可能意味着该地区可能开始进口航煤。

一份招标文件显示，中航油在求购最多110万桶5月航煤。

交易员表示，中国的航煤需求今年预计增至9-10%，持稳于上年，受航空运输需求坚挺的支撑。

新加坡现货市场上，有一笔航煤和三笔柴油交易达成。

BP以每桶较4月报价升水0.35美元的价格，向联合石化出售25万桶船期为4月16-20日的航煤。

壳牌以每桶较4月13-17日新加坡平均报价贴水0.30美元的价格，从联合石化买入15万桶船期为4月12-16日、含硫500ppm的柴油。

BP以每桶较4月1-8日新加坡平均报价平价的价格，向道达尔出售15万桶船期为4月22-26日、含硫500ppm的柴油。

壳牌以每桶较4月15-21日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为4月16-20日、含硫500ppm的柴油。(完)

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