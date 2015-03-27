国际油市：亚洲航煤现货升水继续受到联合石化买盘的支撑

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透新加坡3月27日 - 交易员表示，亚洲航煤现货升水周五继续受到联合石化买盘的支撑。
交易员表示，周五联合石化买进25万桶航煤，将4月船货的总购买量提升至近105万桶。
联合石化已经购入逾250万桶2月末至3月船期的航煤。
台塑出售两艘各30万桶的含硫500ppm的5月柴油船货，分别给中石化和Winson Oil，价格是每桶较新加坡报价贴水0.60美元。
日经新闻周五报导，巴西国家石油公司(Petrobras)正退出日本，因石油需求萎缩，最快将在今年关闭其位于冲绳的炼厂，并将把兴建完工后的一处进口码头寻求出售给另一家同业。
一位熟悉日本市场的交易员说，这可能意味着该地区可能开始进口航煤。
一份招标文件显示，中航油在求购最多110万桶5月航煤。
交易员表示，中国的航煤需求今年预计增至9-10%，持稳于上年，受航空运输需求坚挺的支撑。
新加坡现货市场上，有一笔航煤和三笔柴油交易达成。
BP以每桶较4月报价升水0.35美元的价格，向联合石化出售25万桶船期为4月16-20日的航煤。
壳牌以每桶较4月13-17日新加坡平均报价贴水0.30美元的价格，从联合石化买入15万桶船期为4月12-16日、含硫500ppm的柴油。
BP以每桶较4月1-8日新加坡平均报价平价的价格，向道达尔出售15万桶船期为4月22-26日、含硫500ppm的柴油。
壳牌以每桶较4月15-21日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为4月16-20日、含硫500ppm的柴油。(完)
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(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia