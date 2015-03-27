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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 19:21 BJT

东南亚股市：涨跌互见，印尼股市自五周收盘低位反弹

路透3月27日 - 印尼股市周五反弹，脱离昨日触及的五周收盘低位，未受外资流出的影响。其它东南亚股市涨跌互见，一方面是中东紧张局势带来的忧虑，一方面是美国乐观经济数据带来的利好。

印尼股市 收涨0.52%，外资周五净卖出4,463万美元的印尼股票。

基金和海外投资者正在撤离印尼股市，因卢比下跌，该国外债创纪录高位以及进口成本飙升，这些都可能让印尼企业备受打击。

新加坡股市 连续第四日上涨，收高0.5%。菲律宾股市 上涨0.1%，该国央行昨日维持指标利率不变。

泰国股市 下滑0.1%，至近三个月收盘低位，外资净流出3,214万美元。马来西亚股市 和越南股市 分别下跌0.3%和0.9%。（完）
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