东南亚股市：涨跌互见，印尼股市自五周收盘低位反弹

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
路透3月27日 - 印尼股市周五反弹，脱离昨日触及的五周收盘低位，未受外资流出的影响。其它东南亚股市涨跌互见，一方面是中东紧张局势带来的忧虑，一方面是美国乐观经济数据带来的利好。
印尼股市 收涨0.52%，外资周五净卖出4,463万美元的印尼股票。
基金和海外投资者正在撤离印尼股市，因卢比下跌，该国外债创纪录高位以及进口成本飙升，这些都可能让印尼企业备受打击。
新加坡股市 连续第四日上涨，收高0.5%。菲律宾股市 上涨0.1%，该国央行昨日维持指标利率不变。
泰国股市 下滑0.1%，至近三个月收盘低位，外资净流出3,214万美元。马来西亚股市 和越南股市 分别下跌0.3%和0.9%。（完）
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016