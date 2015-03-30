重温稿-港股业绩：中海油去年净利上升7%远胜市场预期，重视海外并购

* 中海油去年净利升7%远胜预期，因成本管控得力

* 公司董事长称，重视海外资产收购

* 尼克森大型裁员计划不影响海外产量增长

* 分析师称，业绩利好消息将提振中海油股价表现

路透香港3月27日 - 尽管油价大幅下滑，中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油有限公司 去年净利仍然录得6.6%按年升幅，且远高于市场预期，得益于成本管控得力和税费下降。

中海油董事长王宜林周五在记者会上称，公司很重视海外资产的收购，面对现在低油价的情况，公司更加重视并购模式的创新。

“可以不断创新收购模式，不要局限于现金收购，比如说上市公司之间的资产组合调整、在股票市场上采取一些手段等等。”他说。

中海油于2013年完成151亿美元收购加拿大油公司尼克森，使产量和储量布局更加完善，但因应近期全球油价下滑，尼克森此前公布北美及英国裁员400人。

中海油首席执行官李凡荣称，公司其他海外项目没有大型裁员计划，而尼克森实施裁员计划后将提升效率，未来的生产和作业将进一步增长。

他并称，去年公司出售了部分于加拿大的常规天然气资产，未来会继续分析和优化整体资产组合，同时令到国外内资产更加匹配。公司又根据会计准则的要求，去年对于加拿大、墨西哥湾和英国的资产计提逾40亿元减值准备。

**继续优化油气资产组合**

这家专注上游开采业务的公司的公告显示，2014年1-12月净利为601.99亿元人民币，上年同期为564.61亿元；远高于汤森路透综合23名分析师预测中位值522.74亿元。

董事会宣布，派发末期股息每股0.32港元，与上年持平，派息比率33.5%。

期内的油气净产量4.325亿桶油当量，同比增长5.1%；平均实现原油价每桶96.04美元，同比下降8.2%。桶油成本为42.30美元/桶油当量，同比下降6.0%。

分析师称，中海油的盈利好于预期，主要由于特别收益金和所得税的税费较预期为低，相信业绩利好的消息将会提振短期股价表现。

中海油首席财务官锺华称，公司去年的成本费用节约10%以上，反映公司的项目管理能力，质量效益成效显着。

而公司去年的储量替代率为112%，年末净证实储量达44.8亿桶油当量，相当于储量寿命10.4年。期内13个新项目投产，大部分项目提前投产并低于预期。

**“三桶油”中业绩最优**

中海油是中国“三桶油”中最后一家发布业绩，也是表现最亮丽的一家。其竞争对手--中国石油 去年度净利同比下降17.3%，单计上游勘探与生产业务经营利润下降1.5%至1,869亿元；中国石化 去年净利同比下降近三成，勘探及开发业务的经营收益470.57亿元，同比下降14%。

布兰特原油价 自去年中约116美元高位至今累计下跌五成，现时处于58美元上方。

投行美银美林本月中将中海油的投资评级由“落后大市”上调至“买入”，目标价亦由9.5港元升至13.5港元，乃基于对油价复苏以及对中海油成本下降的预期。

为应对低油价，中海油此前设定2015年资本支出计划为700-800亿元人民币，比2014年的1,070亿元减少25-35%，但未来两年的产量目标仍稳中有升。

该公司同时将2015年的净产量目标定为4.75-4.95亿桶油当量，按年增长约10-15%。

业绩公布前，中海油周五收跌0.57%，报10.5港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)