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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 20:07 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月27日

路透香港3月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             57.99                       16.65
 买入成交金额                   29.53                       10.63
 卖出成交金额                   28.46                        6.01
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   大秦铁路       25,720,260    220,101,282     245,821,542
 2                   中国平安      103,082,243    102,576,708     205,658,951
 3                   华业地产        4,416,448    162,446,747     166,863,195
 4                   招商银行      124,970,890     37,950,384     162,921,274
 5                   工商银行       30,261,312    128,091,411     158,352,723
 6                   上汽集团      109,366,498     35,272,957     144,639,455
 7                   中化国际       92,350,895     43,516,785     135,867,680
 8                   恒生电子       12,568,251    117,787,002     130,355,253
 9                   伊利股份      109,902,950     12,399,330     122,302,280
 10                  中信证券       63,009,202     57,109,076     120,118,278
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     59,344,460    154,172,660     213,517,120
 2                 中国北车         77,615,450     14,857,230      92,472,680
 3                 中国南车         68,666,870     16,278,410      84,945,280
 4                 中国铁建         61,147,080      7,756,835      68,903,915
 5                 中海油田服务     28,298,520     14,232,880      42,531,400
 6                 复星国际         36,939,070      2,536,970      39,476,040
 7                 神州数码         21,613,160     13,679,930      35,293,090
 8                 中国宏桥          3,390,030     24,969,070      28,359,100
 9                 顺风清洁能源     17,464,820     10,297,480      27,762,300
 10                中信银行         26,991,410        406,180      27,397,590
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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