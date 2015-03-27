表格：沪港通活跃股一览--3月27日

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 57.99 16.65 买入成交金额 29.53 10.63 卖出成交金额 28.46 6.01 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 大秦铁路 25,720,260 220,101,282 245,821,542 2 中国平安 103,082,243 102,576,708 205,658,951 3 华业地产 4,416,448 162,446,747 166,863,195 4 招商银行 124,970,890 37,950,384 162,921,274 5 工商银行 30,261,312 128,091,411 158,352,723 6 上汽集团 109,366,498 35,272,957 144,639,455 7 中化国际 92,350,895 43,516,785 135,867,680 8 恒生电子 12,568,251 117,787,002 130,355,253 9 伊利股份 109,902,950 12,399,330 122,302,280 10 中信证券 63,009,202 57,109,076 120,118,278 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 59,344,460 154,172,660 213,517,120 2 中国北车 77,615,450 14,857,230 92,472,680 3 中国南车 68,666,870 16,278,410 84,945,280 4 中国铁建 61,147,080 7,756,835 68,903,915 5 中海油田服务 28,298,520 14,232,880 42,531,400 6 复星国际 36,939,070 2,536,970 39,476,040 7 神州数码 21,613,160 13,679,930 35,293,090 8 中国宏桥 3,390,030 24,969,070 28,359,100 9 顺风清洁能源 17,464,820 10,297,480 27,762,300 10 中信银行 26,991,410 406,180 27,397,590 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia