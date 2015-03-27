版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 21:37 BJT

美国股市：开盘大体持平，周线料录得较大跌幅

路透纽约3月27日 - 美国股市周五开盘大体持平，主要股指可能录得较大的周线跌幅。投资者等待美联储(FED)主席叶伦的演讲。

道琼工业指数 微升1.13点，或0.01%，报17,679.36点；标普500指数 微涨0.31点，或0.02%，报2,056.46点；Nasdaq综合股价指数 上升2.98点，或0.06%，报4,866.35点。

本周迄今，道琼工业指数下跌2.4%，标普500指数下跌2.4%，Nasdaq综合股价指数下跌3.1%。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐