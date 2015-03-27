美国股市：开盘大体持平，周线料录得较大跌幅

标题新闻：英首相特雷莎梅的保守党较工党支持率领先22个点，为ICM历次选举民调中最大优势-ICM
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路透纽约3月27日 - 美国股市周五开盘大体持平，主要股指可能录得较大的周线跌幅。投资者等待美联储(FED)主席叶伦的演讲。
道琼工业指数 微升1.13点，或0.01%，报17,679.36点；标普500指数 微涨0.31点，或0.02%，报2,056.46点；Nasdaq综合股价指数 上升2.98点，或0.06%，报4,866.35点。
本周迄今，道琼工业指数下跌2.4%，标普500指数下跌2.4%，Nasdaq综合股价指数下跌3.1%。（完）
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路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)