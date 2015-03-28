中港股业绩：建行去年净利同比增长6.14%，不良率上升0.2个百分点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月28日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五晚公布，2014年度净利同比增长6.14%；截止去年底，该行不良贷款率为1.19%，比上年同期上升0.2个百分点。
刊登在上海证券交易所的建行年报显示，按照中国会计准则，该行去年归属母公司股东净利润2,278.3亿元人民币，年末总资产规模近17万亿元。
年报显示，去年净利息收益率为2.80%，同比上升0.06个百分点。利息净收入同比增长 12.28%，占营业收入比重76.7%；手续费及佣金净收入同比增长4.06%，占比营业收入19.02%。
该行截至2014年末，拨备覆盖率222.33%，较上年末下降45.89个百分点，拨贷比为2.66%，与上年同期持平；此外，其关注类贷款占比2.97%，较上年上升 0.59 个百分点。
该行年报还显示，其资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.87%和12.12%；基于良好的业绩，董事会建议派发末期现金股息每股0.301元。
控制信用风险方面，建行在新闻稿中称，该行在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五大产能严重过剩行业贷款较去年初压缩49.86亿元，地方政府融资平台贷款较上年减少286.38亿元。
在建行传统优势基建领域，该行去年基础设施贷款新增2,714.82亿元，占公司类贷款新增的75.25%。
新闻稿还表示，建行伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那和开普敦等机构已经完成境内外监管审批，收购巴西BIC银行 总股本72%的股权交易完成交割，其智利、苏黎世和米兰等机构正在申设筹备。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号