版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 28日 星期六 17:25 BJT

中港股业绩：海通证券2014年净利增九成，创新业务收入占比大幅提高

路透上海3月28日 - 中国大型券商--海通证券 周五晚公布，去年实现净利77.11亿元人民币，同比增长91%，多项财务指标创历史新高，且公司创新收入占比大幅提高。

刊登在上海证交所网站上的年报显示，去年公司实现营业收入179.78亿元，同比增长72%。基本每股收益0.80元。年末公司总资产3,526.22亿元，净资产683.64亿元。公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均创历史最好水平。

年报称，去年公司各项传统业务稳步推进，经纪、自营业务收入增幅较大，同时公司创新步伐进一步加快，创新收入占比大幅提高，2014年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比34%，同比上升八个百分点。

年报还显示，去年公司证券及期货经纪业务收入71.32亿元，占比39.7%；投资银行业务12.65亿元，占比7.0%；自营业务35.44亿元，占比19.7%；资产管理业务18.37亿元，占比10.2%；境外业务16.67亿元，占比9.3%。 　 公司并称，2015年将重点做好以下几方面工作：完成H股定向增发工作，继续完善融资结构；加强负债和资金定价管理，稳步适度提升经营杠杆；加快推进葡萄牙圣灵投行的整合工作，加强境内外业务联动；加大对互联网金融的资源投入，进一步扩大客户基础；加强销售、交易能力建设和产品创新，着力发展机构业务。

海通证券A股周五收报22.81元人民币，过去一个月上涨4.8%；H股周五收报17.98港元，过去一个月下跌4.4%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐