中港股业绩：海通证券2014年净利增九成，创新业务收入占比大幅提高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月28日 - 中国大型券商--海通证券 周五晚公布，去年实现净利77.11亿元人民币，同比增长91%，多项财务指标创历史新高，且公司创新收入占比大幅提高。
刊登在上海证交所网站上的年报显示，去年公司实现营业收入179.78亿元，同比增长72%。基本每股收益0.80元。年末公司总资产3,526.22亿元，净资产683.64亿元。公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均创历史最好水平。
年报称，去年公司各项传统业务稳步推进，经纪、自营业务收入增幅较大，同时公司创新步伐进一步加快，创新收入占比大幅提高，2014年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比34%，同比上升八个百分点。
年报还显示，去年公司证券及期货经纪业务收入71.32亿元，占比39.7%；投资银行业务12.65亿元，占比7.0%；自营业务35.44亿元，占比19.7%；资产管理业务18.37亿元，占比10.2%；境外业务16.67亿元，占比9.3%。 公司并称，2015年将重点做好以下几方面工作：完成H股定向增发工作，继续完善融资结构；加强负债和资金定价管理，稳步适度提升经营杠杆；加快推进葡萄牙圣灵投行的整合工作，加强境内外业务联动；加大对互联网金融的资源投入，进一步扩大客户基础；加强销售、交易能力建设和产品创新，着力发展机构业务。
海通证券A股周五收报22.81元人民币，过去一个月上涨4.8%；H股周五收报17.98港元，过去一个月下跌4.4%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号