背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月28日 - 新华社周六报导，俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫、澳大利亚财长科尔曼分别在博鳌亚洲论坛年会上宣布，申请加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）。
据中国财政部网站新闻稿，土耳其、韩国、奥地利、荷兰、巴西、格鲁吉亚近日正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚投行，并已向中方提交了书面确认函。
同时，经现有意向创始成员国同意，此前提出申请的欧洲国家卢森堡、英国和瑞士已正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意 向创始成员国增至30个。
目前亚投行创始成员国及申请国总数为41，详情见下表：
国家 所属地域 成员/申请状态 中国 东亚 意向创始国 蒙古 东亚 意向创始国 韩国 东亚 书面确认申请
小计：3 印度尼西亚 东南亚 意向创始国 马来西亚 东南亚 意向创始国 新加坡 东南亚 意向创始国 泰国 东南亚 意向创始国 越南 东南亚 意向创始国 文莱 东南亚 意向创始国 菲律宾 东南亚 意向创始国 缅甸 东南亚 意向创始国 柬埔寨 东南亚 意向创始国 老挝 东南亚 意向创始国
小计：10 沙特阿拉伯 中东 意向创始国 科威特 中东 意向创始国 约旦 中东 意向创始国 阿曼 中东 意向创始国 卡塔尔 中东 意向创始国
小计：5 澳大利亚 大洋洲 宣布提出申请 新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2 印度 南亚 意向创始国 巴基斯坦 南亚 意向创始国 孟加拉国 南亚 意向创始国 尼泊尔 南亚 意向创始国 斯里兰卡 南亚 意向创始国 马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6 英国 欧洲 意向创始国 德国 欧洲 书面确认申请 法国 欧洲 书面确认申请 意大利 欧洲 书面确认申请 瑞士 欧洲 意向创始国 荷兰 欧洲 书面确认申请 奥地利 欧洲 书面确认申请 卢森堡 欧洲 意向创始国
小计：8 俄罗斯 欧亚 宣布提出申请 土耳其 欧亚 书面确认申请 格鲁吉亚 欧亚 书面确认申请 哈萨克斯坦 中亚 意向创始国 乌兹别克斯 中亚 意向创始国 坦 塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
小计：6 巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1
总计：41 （完） (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号