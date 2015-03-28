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亚洲 | 2015年 3月 28日 星期六 20:31 BJT

背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

路透上海3月28日 - 新华社周六报导，俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫、澳大利亚财长科尔曼分别在博鳌亚洲论坛年会上宣布，申请加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）。

据中国财政部网站新闻稿，土耳其、韩国、奥地利、荷兰、巴西、格鲁吉亚近日正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚投行，并已向中方提交了书面确认函。

同时，经现有意向创始成员国同意，此前提出申请的欧洲国家卢森堡、英国和瑞士已正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意 向创始成员国增至30个。

目前亚投行创始成员国及申请国总数为41，详情见下表：

国家 所属地域 成员/申请状态 中国 东亚 意向创始国 蒙古 东亚 意向创始国 韩国 东亚 书面确认申请

小计：3 印度尼西亚 东南亚 意向创始国 马来西亚 东南亚 意向创始国 新加坡 东南亚 意向创始国 泰国 东南亚 意向创始国 越南 东南亚 意向创始国 文莱 东南亚 意向创始国 菲律宾 东南亚 意向创始国 缅甸 东南亚 意向创始国 柬埔寨 东南亚 意向创始国 老挝 东南亚 意向创始国

小计：10 沙特阿拉伯 中东 意向创始国 科威特 中东 意向创始国 约旦 中东 意向创始国 阿曼 中东 意向创始国 卡塔尔 中东 意向创始国

小计：5 澳大利亚 大洋洲 宣布提出申请 新西兰 大洋洲 意向创始国

小计：2 印度 南亚 意向创始国 巴基斯坦 南亚 意向创始国 孟加拉国 南亚 意向创始国 尼泊尔 南亚 意向创始国 斯里兰卡 南亚 意向创始国 马尔代夫 南亚 意向创始国

小计：6 英国 欧洲 意向创始国 德国 欧洲 书面确认申请 法国 欧洲 书面确认申请 意大利 欧洲 书面确认申请 瑞士 欧洲 意向创始国 荷兰 欧洲 书面确认申请 奥地利 欧洲 书面确认申请 卢森堡 欧洲 意向创始国

小计：8 俄罗斯 欧亚 宣布提出申请 土耳其 欧亚 书面确认申请 格鲁吉亚 欧亚 书面确认申请 哈萨克斯坦 中亚 意向创始国 乌兹别克斯 中亚 意向创始国 坦 塔吉克斯坦 中亚 意向创始国

小计：6 巴西 南美洲 书面确认申请

小计：1

总计：41 （完） (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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