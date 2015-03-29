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亚洲 | 2015年 3月 29日 星期日 09:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.45 +0.20 +0.62 993989

搜狐 53.74 +0.85 +1.61 249097

网易 103.83 +2.37 +2.34 511094

百度 207.33 +1.89 +0.92 2615829

台湾

台湾积体电路 22.94 -0.26 -1.12 3301049

联电 2.41 +0.06 +2.55 632785

日月光 7.21 +0.00 +0.00 424866

硅品精密 8.15 -0.10 -1.21 2091584

和信超媒体 0.76 -0.00 -0.63 40320

友达 5.00 +0.00 +0.00 298650

中华电信 31.69 +0.08 +0.25 44847

台湾国际航电 47.66 +0.19 +0.40 885245

香港

中国移动 64.25 -0.44 -0.68 173621

中国联通 14.95 +0.05 +0.34 67917

中国电信 62.78 +0.84 +1.36 7762

中芯国际 4.54 -0.02 -0.33 1510

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 50

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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