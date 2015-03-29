《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.45 +0.20 +0.62 993989
搜狐 53.74 +0.85 +1.61 249097
网易 103.83 +2.37 +2.34 511094
百度 207.33 +1.89 +0.92 2615829
台湾
台湾积体电路 22.94 -0.26 -1.12 3301049
联电 2.41 +0.06 +2.55 632785
日月光 7.21 +0.00 +0.00 424866
硅品精密 8.15 -0.10 -1.21 2091584
和信超媒体 0.76 -0.00 -0.63 40320
友达 5.00 +0.00 +0.00 298650
中华电信 31.69 +0.08 +0.25 44847
台湾国际航电 47.66 +0.19 +0.40 885245
香港
中国移动 64.25 -0.44 -0.68 173621
中国联通 14.95 +0.05 +0.34 67917
中国电信 62.78 +0.84 +1.36 7762
中芯国际 4.54 -0.02 -0.33 1510
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 50
(完)
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路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”