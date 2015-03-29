《美股一周展望》股市料盘整，投资人等待FED动向线索及企业财报

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧
路透纽约3月29日 - 华尔街投资人下周可能发现没有什么采取大动作的理由，他们正等待最新美国非农就业数据出炉，以及有关可能改变近10年来首度升息时点预期的各种消息。
美国劳工部周五将公布非农就业数据，但届时股市将因逢耶稣受难日而休市，投资人得要等到次周才能对数据做出反应。
在此同时，投资人将持续对调低第一季获利预估做出调整，还得要面对美元走向的不确定性。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月18日发表声明，当中暗示其升息的办法不若投资人原先预期般的积极，这导致股市一度大涨，但之后又步入下跌。
“我们现在正处于讯息真空，”费城Janney Montgomery Scott投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理资产规模达670亿美元。“财报季还没到，而目前又几乎没有什么足以撼动股市的消息，所以某种程度而言我们处于停滞状态。”
美联储调整利率时点的不确定性，是影响市况的一大关键因素，这也造成市场波动加剧，也更凸显出经济数据的重要性，因数据可能动摇美联储的政策前景。
有关美联储的其他疑虑，在于美元大幅升值，而美元升值也对美国股市构成压力，因这令人更加担心美国跨国企业的获利。财报季将于4月8日美国铝业 发布财报时正式展开。
美国股市今年以来起起伏伏，标准普尔500指数 已经回到2014年底的水准。
“这就好像市场还在试图搞清楚什么才是下个引领市场走向的因素，”辛辛那提Schaeffer's Investment Research资深股票分析师Joe Bell表示。
近期路透调查结果显示，多数华尔街大型银行业者认为，美联储至少要等到9月才会升息。但就业报告可能再次改变这样的观点，特别是由于2月已是连续第12个月非农就业岗位增加超过20万个，增幅超过此数的持续时间为1994年以来最长。
虽然美股的恐惧指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 比过去两年来多数时间都高，但仍远低于10月高点。
德州奥斯丁嘉信理财交易及衍生品主管Randy Frederick表示，这意味着机构投资人目前并不太过担心股市会大幅下跌。
纽约RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub表示，从历史来看，美联储决策可能不会造成波动率上升。
Golub称，“这是因为当美联储收紧政策、特别是刚开始收紧时，这通常是事况表现很好的的迹象。”(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元