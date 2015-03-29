《综述》美联储主席叶伦预计今年晚些时候开始逐步加息

* 叶伦提出“逐步”升息的理由

* 交易员预计美联储可能10月开始加息

路透旧金山/华盛顿3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示，美联储可能在今年晚些时候开始升息，甚至可能先于通胀和薪资恢复稳健的时间，但强调恢复正常利率水准将是一个逐步的过程。

叶伦表示，核心通胀率或薪资增长下滑可能迫使美联储推迟2006年以来的首次加息时间，但决策者不应等到通胀率升至近美联储2%的目标再收紧货币政策。美联储自2008年12月以来短期利率一直持于近零水准。

叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。

“随着经济状况继续改善，可能有充分理据在今年晚些时候上调利率目标区间，”叶伦在旧金山联储货币政策会议上在讲话准备稿中指出。

她补充称，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，但升息时间和路径还要看未来数据表现如何。

“实际的政策路径将随经济状况的发展而不断进行调整，依据实际经济活动和通胀的真实情况和预期发展，收紧货币政策可能加快、放缓、暂停甚至逆转，”叶伦称。

叶伦发表略微偏强硬的言论后，随着投资者在月底仓位调整前买入债券，美国公债收益率下跌，并守在日内低点附近。

但美国利率期货交易员仍预计，美联储将等到10月再加息。

“(讲话)基本上是重复上周美联储的声明，”多伦多Oanda资深外汇策略师Alfonso Esparza表示。“他们在等着经济数据，”他在谈到美联储决策者时表示。

叶伦说，就业市场有望进一步改善，通胀的一次性下行压力可能消退，利率“温和”上升不太可能导致就业市场改善势头暂停。同时她表示，太快加息可能损及经济。

**立场谨慎**

要想不损及美国经济目前的复苏势头，同时开始收紧政策，叶伦恐面临压力。

美联储在3月的声明中暗示，其朝着加息又迈出一步，不过央行调降经济前景预期，并降低对联邦基金利率的预估中值，表明其准备行动的步伐比那次会议前市场的预期慢一些。

虽然美联储仍有可能6月加息，但之后叶伦的评论表明，美联储更可能在今年晚些时候加息。

随着失业率上月降至5.5%，在美联储宽松货币政策实施六年多后，该央行愿意开始加息，并恢复至更正常的政策。

美联储几位官员之前表示，美联储等加息已等得太久，若推迟恐刺激通胀和资产泡沫。

但通胀仍固守低位，让美联储撤出宽松货币政策的计划变得更复杂。