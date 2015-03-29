全球汇市：美元多仓回升，欧元空仓创记录新高--CFTC/路透

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客美元净多头仓位上升，在此同时欧元的净空头仓位则 是跳升至历史新高。 3月24日止当周，美元净多仓为439.1亿美元，此前一周为385.9亿美 元，前周为12周以来美元净多仓首次跌破400亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 美元净多仓增加主因投资人持有欧元净空仓创历史新高。 欧洲央行启动量化宽松之际，最近一周欧元净空仓创下220,963口的 记录新高。前一周欧元净空头仓位为193,774口。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 39,156 44,496 空头仓 85,061 92,550 净仓位 -45,905 -48,054 欧元(125,000欧元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 50,148 56,329 空头仓位 271,111 250,103 净仓位 -220,963 -193,774 英镑(62,500英镑为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 35,938 47,155 空头仓位 74,495 85,006 净仓位 -38,557 -37,851 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 12,604 18,129 空头仓位 16,559 15,894 净仓位 -3,955 2,235 加元(100,000加元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 19,193 21,001 空头仓位 51,849 53,823 净仓位 -32,656 -32,822 澳元(100,000澳元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 52,079 63,046 空头仓位 80,447 91,853 净仓位 -28,368 -28,807 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 12,149 13,117 空头仓位 13,015 14,258 净仓位 -866 -1,141 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”