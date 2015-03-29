全球汇市：美元多仓回升，欧元空仓创记录新高--CFTC/路透

路透3月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客美元净多头仓位上升，在此同时欧元的净空头仓位则 是跳升至历史新高。 3月24日止当周，美元净多仓为439.1亿美元，此前一周为385.9亿美 元，前周为12周以来美元净多仓首次跌破400亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 美元净多仓增加主因投资人持有欧元净空仓创历史新高。 欧洲央行启动量化宽松之际，最近一周欧元净空仓创下220,963口的 记录新高。前一周欧元净空头仓位为193,774口。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 39,156 44,496 空头仓 85,061 92,550 净仓位 -45,905 -48,054 欧元(125,000欧元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 50,148 56,329 空头仓位 271,111 250,103 净仓位 -220,963 -193,774 英镑(62,500英镑为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 35,938 47,155 空头仓位 74,495 85,006 净仓位 -38,557 -37,851 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 12,604 18,129 空头仓位 16,559 15,894 净仓位 -3,955 2,235 加元(100,000加元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 19,193 21,001 空头仓位 51,849 53,823 净仓位 -32,656 -32,822 澳元(100,000澳元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 52,079 63,046 空头仓位 80,447 91,853 净仓位 -28,368 -28,807 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月24日当周 前一周 多头仓位 12,149 13,117 空头仓位 13,015 14,258 净仓位 -866 -1,141 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)