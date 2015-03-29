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亚洲 | 2015年 3月 29日 星期日 12:33 BJT

全球汇市：美元多仓回升，欧元空仓创记录新高--CFTC/路透

路透3月27日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客美元净多头仓位上升，在此同时欧元的净空头仓位则
是跳升至历史新高。
    
    3月24日止当周，美元净多仓为439.1亿美元，此前一周为385.9亿美
元，前周为12周以来美元净多仓首次跌破400亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    美元净多仓增加主因投资人持有欧元净空仓创历史新高。
    
    欧洲央行启动量化宽松之际，最近一周欧元净空仓创下220,963口的
记录新高。前一周欧元净空头仓位为193,774口。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                3月24日当周          前一周
    多头仓位       39,156            44,496
    空头仓         85,061            92,550
    净仓位        -45,905           -48,054
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                3月24日当周          前一周
    多头仓位       50,148            56,329
    空头仓位      271,111           250,103
    净仓位       -220,963          -193,774

    英镑(62,500英镑为1口)           
                3月24日当周         前一周
    多头仓位       35,938           47,155
    空头仓位       74,495           85,006
    净仓位        -38,557          -37,851

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 3月24日当周         前一周
    多头仓位        12,604           18,129
    空头仓位        16,559           15,894
    净仓位          -3,955            2,235
    
    加元(100,000加元为1口)           
                  3月24日当周        前一周
    多头仓位        19,193           21,001
    空头仓位        51,849           53,823
    净仓位         -32,656          -32,822
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  3月24日当周        前一周
    多头仓位        52,079           63,046
    空头仓位        80,447           91,853
    净仓位         -28,368          -28,807
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  3月24日当周        前一周
    多头仓位        12,149           13,117
    空头仓位        13,015           14,258
    净仓位       　   -866           -1,141
    (完)
   
      
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CN]
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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