版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:27 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,333,440口)

383,284 286,898 218,770 619,163 614,533 1221217 1120201 112,223 213,239

较3月17日变动(未平仓合约：增加2,473口)

-3,203 -36,709 14,076 -10,429 31,048 444 8,415 2,029 -5,942

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 21.5 16.4 46.4 46.1 91.6 84.0 8.4 16.0

各类交易商数量(总计为725家)

160 166 177 234 304 500 575 (完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐