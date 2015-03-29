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市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:23 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(427,942口)

118,638 158,508 102,711 170,895 126,031 392,244 387,250 35,698 40,692

较3月17日变动(未平仓合约：增加1,145口)

-13,663 -6,124 9,566 4,757 -956 660 2,486 485 -1,341

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 37.0 24.0 39.9 29.5 91.7 90.5 8.3 9.5

各类交易商数量(总计为398家)

126 113 144 97 97 314 296(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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