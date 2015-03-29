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市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:23 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(184,204口)

75,430 42,261 20,655 72,878 110,596 168,963 173,512 15,241 10,692

较3月17日变动(未平仓合约：增加2,563口)

-6,049 -9,950 5,297 1,547 10,388 795 5,735 1,768 -3,172

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.9 22.9 11.2 39.6 60.0 91.7 94.2 8.3 5.8

各类交易商数量(总计为258家)

100 76 67 55 54 188 171 (完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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