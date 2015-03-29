版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 29日 星期日 12:26 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(728,285口)

185,190 193,766 121,092 376,378 301,124 682,660 615,982 45,625 112,303

较3月17日变动(未平仓合约：增加12,268口)

2,744 795 2,475 6,084 12,904 11,303 16,174 965 -3,906

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.4 26.6 16.6 51.7 41.3 93.7 84.6 6.3 15.4

各类交易商数量(总计为632家)

148 222 203 151 207 428 529(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐