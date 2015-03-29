CFTC报告：NYMEX原油期货3月24日持仓报告(表)

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,748,067口)
513,586 306,699 563,562 595,063 796,768 1672211 1667029 75,856 81,038
较3月17日变动(未平仓合约：减少12,654口)
-3,370 33,231 1,382 2,286 -47,143 298 -12,530 -12,952 -124
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.4 17.5 32.2 34.0 45.6 95.7 95.4 4.3 4.6
各类交易商数量(总计为384家)
124 131 152 93 100 308 309 (完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%