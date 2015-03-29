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市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:25 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,748,067口)

513,586 306,699 563,562 595,063 796,768 1672211 1667029 75,856 81,038

较3月17日变动(未平仓合约：减少12,654口)

-3,370 33,231 1,382 2,286 -47,143 298 -12,530 -12,952 -124

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 17.5 32.2 34.0 45.6 95.7 95.4 4.3 4.6

各类交易商数量(总计为384家)

124 131 152 93 100 308 309 (完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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