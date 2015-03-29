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市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:25 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(433,767口)

168,234 113,953 52,190 178,058 230,983 398,482 397,126 35,285 36,641

较3月17日变动(未平仓合约：增加4,029口)

5,966 4,778 5,630 -2,406 -5,971 9,190 4,437 -5,161 -408

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.8 26.3 12.0 41.0 53.3 91.9 91.6 8.1 8.4

各类交易商数量(总计为315家)

138 103 84 54 54 231 208 (完)

(编译 张明钧; 审校)

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