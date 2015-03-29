CFTC报告：COMEX期金3月24日持仓报告(表)

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(433,767口)
168,234 113,953 52,190 178,058 230,983 398,482 397,126 35,285 36,641
较3月17日变动(未平仓合约：增加4,029口)
5,966 4,778 5,630 -2,406 -5,971 9,190 4,437 -5,161 -408
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.8 26.3 12.0 41.0 53.3 91.9 91.6 8.1 8.4
各类交易商数量(总计为315家)
138 103 84 54 54 231 208 (完)
(编译 张明钧; 审校)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%