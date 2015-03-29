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市场报道 | 2015年 3月 29日 星期日 12:24 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月24日持仓报告(表)

路透3月27日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年3月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,590口)

58,237 67,317 13,044 81,659 64,083 152,940 144,444 12,650 21,146

较3月17日变动(未平仓合约：增加1,100口)

2,989 -5,478 1,376 -3,956 6,638 409 2,536 691 -1,436

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.2 40.7 7.9 49.3 38.7 92.4 87.2 7.6 12.8

各类交易商数量(总计为257家)

63 114 53 50 54 151 192 (完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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